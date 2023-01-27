«Локомотив» всухую победил СКА

Сегодня, 21:20
«Локомотив» с минимальным счетом победил СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0.
Автором единственной шайбы в матче стал нападающий ярославцев Александр Полунин, который отличился в самом конце второго периода.
Голкипер «Локо» Даниил Исаев сделал четвертый «сухарь» в нынешнем сезоне.
«Локомотив» выиграл третий матч подряд и занимает второе место в Западной конференции (76 очков). СКА остается на первой строчке с большим отрывом, имея в активе 90 очков.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Гол: Полунин — 15 (Красковский, Елесин), 39:43 — 1:0.
Вратари: Исаев — Николаев.
Штраф: 6 — 11.
Броски: 32 (7+14+11) — 20 (10+5+5).
Судьи: Сидоренко, Юдаков.
27 января. Ярославль. Арена-2000.