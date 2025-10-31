«Локомотив» и СКА сыграют в чемпионате России 31 октября

Матч «Локомотив» — СКА в FONBET чемпионате КХЛ пройдет в пятницу, 31 октября. Игра на «Арене-2000» в Ярославле начнется в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

31 октября, 19:30. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив СКА

Транслировать матч КХЛ будет онлайн-платформа «Кинопоиск», канал «Матч ТВ» с сайтом matchtv.ru и официальный сайт КХЛ. Для жителей регионов команд игру покажут каналы «Первый ярославский» и «78».

За ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — СКА можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» набрал 28 очков в 20 играх, предыдущим соперником ярославцев была «Лада» (3:2). У СКА — 19 игр и 20 очков, питерские армейцы в среду обыграли «Сибирь» (3:2).

Матч «Локомотив» — СКА — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс