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Сегодня, 21:52

«Локомотив» нанес СКА третье поражение подряд, Радулов сделал дубль

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«Локомотив» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победил СКА — 4:3 ОТ.

Нападающий хозяев Александр Радулов забросил две шайбы, а также отдал голевую передачу на Рушана Рафикова в овертайме. После окончания встречи Радулов получил матч-штраф.

Ярославцы одержали четвертую победу подряд, питерцы потерпели третье поражение кряду.

«Локомотив» (74 очка) лидирует в регулярном чемпионате, СКА (54) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

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Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 4:3 ОТ (1:1, 2:1, 0:1, 1:0)

Голы: Бардаков — 13, 5:40 — 0:1. Радулов — 13 (Сергеев, Иванов), 12:13 — 1:1. Каюмов — 16 (бол., Сергеев), 21:34 — 2:1. И. Демидов — 14, 33:30 — 2:2. Радулов — 14 (Елесин, Иванов), 35:48 — 3:2. Никишин — 11 (бол., Плотников, Григоренко), 59:00 — 3:3. Рафиков — 5 (Радулов), 62:17 — 4:3.

Вратари: Мельничук — Заврагин (58:31 — 59:00).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (9+8+7+1) — 33 (12+11+8+2).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

13 января. Ярославль. Арена-2000.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
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Александр Радулов
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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