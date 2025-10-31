«Локомотив» победил СКА в третий раз в сезоне

«Локомотив» на своем льду обыграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2. Голы хозяев забили Георгий Иванов, Павел Красковский и Даниил Мисюль, на счету которого также результативная передача. У гостей отличились Данила Галенюк и Марат Хайруллин. «Локомотив» набрал 30 очков за 21 матч и вышел на первое место в турнирной таблице «Запада». Команда из Ярославля одержала пять побед в последних шести играх и трижды выиграла у питерцев в этом сезоне. СКА с 20 баллами после 20 матчей располагается на девятой строчке. Ярославцы 2 ноября сыграют на выезде против «Салавата Юлаева», а питерцы 4 ноября примут московское «Динамо». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

31 октября, 19:30. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив СКА

АбАкУмоВ Поживём увидим кто где будет.. Ска будет в восьмёрке 100%)) 08.11.2025

Бустег в НХЛ вообще основной кипер играет подавляющее количество матчей.А там бы он такой фигней не занимался если пофантазировать и своего сына на пушечный выстрел не подпустил к команде 01.11.2025

vladmad_75 Ноу хау от Ларика. Интересно, в НХЛ его куда бы за такие новшества и когда послали бы? 01.11.2025

Бустег в конце сезона СКА будет далеко от кубковой восьмерки, если не случится каких-то чудес. 01.11.2025

Бустег основной голкипер должен играть 70-80 процентов матчей, а третий должен выходить на лед, только если какой-то форсмажор случился.Когда трое играют примерно одинаково это значит первого номера нет, и нет ни у кого уверенности в себе 01.11.2025

АбАкУмоВ Вратари получают игровую пратику в равной степени.. Важен не результат сейчас а итоговый в сезоне...С дивана всегда виднее чем с тренерского мостика.. 01.11.2025

АбАкУмоВ Ларионов только начал работать а итоги подводят в конце сезона..Ты конечно матч не смотрел а прибежал в статейку метнуть говна на вентилятор.. 01.11.2025

Бустег ну поставить на игру с лидером самого слабого из трех вратарей я не знаю каким тренерским талантом надо обладать.Кто вообще придумал что все 3 вратаря должны играть почти поровну, это же полная чушь 01.11.2025

vladmad_75 Ну у нашего вратаря - это всё же редкое, но ЧП. Для вратарей СКА - это вообще норма ) Особенно при Ларике. Главное ведь чтобы сыночек играл. 01.11.2025

Михаил А "профессор" еще у руля? 01.11.2025

Бустег кто дрючит ФК Зенит или БК Зенит? 01.11.2025

Бустег да у вас тоже голы не фонтан, стоял бы на воротах не несчастный иванов, второго гола бы 100% не было 01.11.2025

Бустег да есть такое 01.11.2025

Бустег в принципе уже почти очевидно, что кубковая восьмерка определилась, так что болельщики остыли, все поняли и просто наблюдают 01.11.2025

Бустег зенит вас все равно всех трахнет ахаха))) 01.11.2025

Бустег не ЛЕ, а тогда еще полноценный Кубок УЕФА, и в придачу Суперкубок, коим на постсоветском пространстве только ДК владеет.Не помню у кого он еще есть вообще из восточной европы, то ли у стяуа то ли у звезды 01.11.2025

Anonymous357 Игроки СКА уже поверили в себя, или надо еще немножко подождать? Жаль, что Ларионову не сделали отдельную лигу, где были бы только Сочи и Сибирь. Игры с настоящими соперниками сразу показывают унылый уровень. 01.11.2025

Anonymous357 Где Вы их находите, в подвалах и на стройках? Работать лучше шли бы, больше пользы. 01.11.2025

Anonymous357 для Вашей жены будет радость, если Вы не пропьете зарплату с друзьями в гаражах. 01.11.2025

vladmad_75 Ну вообще-то питерцы взяли в своё время ЛЕ. А у нас в стране всего из 2 еврокубках. Так что не надо обобщать. Что характерно, Зенит тогда взял ЛЕ с русским костяком в составе. Сейча будь еврокубки, там боюсь играл бы только 1 вратарь россиянин и всё. 01.11.2025

vladmad_75 Матч получился конечно интересным. Но на первых страницах аж 2(!!!) статьи про Ови и его недоклуб. Конечно второй пропущенный гол - следствие неразберихи вратаря и защитника. Скажем так, абсолютно случайный гол. Так что по факту команда прохвессора забила только 1 гол. При этом вообще не было мысли, что матч может закончится иначе, как победой Локо. Настолько беспомощны СКА. Ну ничо, дайте Ларику ещё поработать ))) 01.11.2025

alexb2025personal Да для вас по списку: когда краснодарским надирают, нижегородским, ярославским, челябинским. Главное, чтобы братские клубы Спартак М, Динамо М, ЦСКА и все прочие Москва вплоть до Велеса и Куньлуня (когда он был Моква) - радость. 01.11.2025

SP2 а зачем хороших игроков то выгонял , ларионов? серьезно уверовал что как тренер из себя что то представляешь? да и игроком был бы типа какого нибудь прохоркина, если бы не тихонов 01.11.2025

SP2 развалили ска и как будто так и надо. цээсковцев вообще в ска допускать нельзя. один михайлов чего стоил… 01.11.2025

werder63 Опять сосиска!)) 31.10.2025

Dmitry Ryzhov СКА место в пердиве! Не команда, а недоразумение! 31.10.2025

Vitamin007 Не знаю, чем думало руководство бомжей, назначая Ларионова? Наверное тем же, чем и руководство Динамо назначая Карпина. 31.10.2025

Топотун Бомжей дрючат по всем фронтам ! 31.10.2025

Andrey Konyakhin СКА проклятый клуб! 31.10.2025

Evgen может быть, Борисыч конечно огоненные перлы выдавал..... 31.10.2025

Philip Future Замечательно ! Вообще, когда питерским, в любом виде спорта, надирают зад - это, для всех, радость . . 31.10.2025

ToLkUnet Дело в Ротенберге было, сейчас это просто команда 31.10.2025

capitan76 Вот вроде и бросков почти одинаково, и счет не разгромный, но не покидало ощущение, что команды просто разного уровня... 31.10.2025

Evgen мдаааа... в прошлом сезоне каждый проигрыш СКА вызывал сотни комментариев...... а сейчас проиграл и проиграли, привыкли уже что ли? 31.10.2025

Andrey Sakharov Ждём отмазки профессорские) 31.10.2025