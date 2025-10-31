Видео
31 октября, 21:51

«Локомотив» победил СКА в третий раз в сезоне

Алина Савинова
Александр Радулов и Никита Дишковский.
Фото ХК СКА

«Локомотив» на своем льду обыграл СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2.

Голы хозяев забили Георгий Иванов, Павел Красковский и Даниил Мисюль, на счету которого также результативная передача. У гостей отличились Данила Галенюк и Марат Хайруллин.

«Локомотив» набрал 30 очков за 21 матч и вышел на первое место в турнирной таблице «Запада». Команда из Ярославля одержала пять побед в последних шести играх и трижды выиграла у питерцев в этом сезоне. СКА с 20 баллами после 20 матчей располагается на девятой строчке.

Ярославцы 2 ноября сыграют на выезде против «Салавата Юлаева», а питерцы 4 ноября примут московское «Динамо».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
31 октября, 19:30. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
СКА
37

  • АбАкУмоВ

    Поживём увидим кто где будет.. Ска будет в восьмёрке 100%))

    08.11.2025

  • Бустег

    в НХЛ вообще основной кипер играет подавляющее количество матчей.А там бы он такой фигней не занимался если пофантазировать и своего сына на пушечный выстрел не подпустил к команде

    01.11.2025

  • vladmad_75

    Ноу хау от Ларика. Интересно, в НХЛ его куда бы за такие новшества и когда послали бы?

    01.11.2025

  • Бустег

    в конце сезона СКА будет далеко от кубковой восьмерки, если не случится каких-то чудес.

    01.11.2025

  • Бустег

    основной голкипер должен играть 70-80 процентов матчей, а третий должен выходить на лед, только если какой-то форсмажор случился.Когда трое играют примерно одинаково это значит первого номера нет, и нет ни у кого уверенности в себе

    01.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Вратари получают игровую пратику в равной степени.. Важен не результат сейчас а итоговый в сезоне...С дивана всегда виднее чем с тренерского мостика..

    01.11.2025

  • АбАкУмоВ

    Ларионов только начал работать а итоги подводят в конце сезона..Ты конечно матч не смотрел а прибежал в статейку метнуть говна на вентилятор..

    01.11.2025

  • Бустег

    ну поставить на игру с лидером самого слабого из трех вратарей я не знаю каким тренерским талантом надо обладать.Кто вообще придумал что все 3 вратаря должны играть почти поровну, это же полная чушь

    01.11.2025

  • vladmad_75

    Ну у нашего вратаря - это всё же редкое, но ЧП. Для вратарей СКА - это вообще норма ) Особенно при Ларике. Главное ведь чтобы сыночек играл.

    01.11.2025

  • Михаил

    А "профессор" еще у руля?

    01.11.2025

  • Бустег

    кто дрючит ФК Зенит или БК Зенит?

    01.11.2025

  • Бустег

    да у вас тоже голы не фонтан, стоял бы на воротах не несчастный иванов, второго гола бы 100% не было

    01.11.2025

  • Бустег

    да есть такое

    01.11.2025

  • Бустег

    в принципе уже почти очевидно, что кубковая восьмерка определилась, так что болельщики остыли, все поняли и просто наблюдают

    01.11.2025

  • Бустег

    зенит вас все равно всех трахнет ахаха)))

    01.11.2025

  • Бустег

    не ЛЕ, а тогда еще полноценный Кубок УЕФА, и в придачу Суперкубок, коим на постсоветском пространстве только ДК владеет.Не помню у кого он еще есть вообще из восточной европы, то ли у стяуа то ли у звезды

    01.11.2025

  • Anonymous357

    Игроки СКА уже поверили в себя, или надо еще немножко подождать? Жаль, что Ларионову не сделали отдельную лигу, где были бы только Сочи и Сибирь. Игры с настоящими соперниками сразу показывают унылый уровень.

    01.11.2025

  • Anonymous357

    Где Вы их находите, в подвалах и на стройках? Работать лучше шли бы, больше пользы.

    01.11.2025

  • Anonymous357

    для Вашей жены будет радость, если Вы не пропьете зарплату с друзьями в гаражах.

    01.11.2025

  • vladmad_75

    Ну вообще-то питерцы взяли в своё время ЛЕ. А у нас в стране всего из 2 еврокубках. Так что не надо обобщать. Что характерно, Зенит тогда взял ЛЕ с русским костяком в составе. Сейча будь еврокубки, там боюсь играл бы только 1 вратарь россиянин и всё.

    01.11.2025

  • vladmad_75

    Матч получился конечно интересным. Но на первых страницах аж 2(!!!) статьи про Ови и его недоклуб. Конечно второй пропущенный гол - следствие неразберихи вратаря и защитника. Скажем так, абсолютно случайный гол. Так что по факту команда прохвессора забила только 1 гол. При этом вообще не было мысли, что матч может закончится иначе, как победой Локо. Настолько беспомощны СКА. Ну ничо, дайте Ларику ещё поработать )))

    01.11.2025

  • alexb2025personal

    Да для вас по списку: когда краснодарским надирают, нижегородским, ярославским, челябинским. Главное, чтобы братские клубы Спартак М, Динамо М, ЦСКА и все прочие Москва вплоть до Велеса и Куньлуня (когда он был Моква) - радость.

    01.11.2025

  • SP2

    а зачем хороших игроков то выгонял , ларионов? серьезно уверовал что как тренер из себя что то представляешь? да и игроком был бы типа какого нибудь прохоркина, если бы не тихонов

    01.11.2025

  • SP2

    развалили ска и как будто так и надо. цээсковцев вообще в ска допускать нельзя. один михайлов чего стоил…

    01.11.2025

  • werder63

    Опять сосиска!))

    31.10.2025

  • Dmitry Ryzhov

    СКА место в пердиве! Не команда, а недоразумение!

    31.10.2025

  • Vitamin007

    Не знаю, чем думало руководство бомжей, назначая Ларионова? Наверное тем же, чем и руководство Динамо назначая Карпина.

    31.10.2025

  • Топотун

    Бомжей дрючат по всем фронтам !

    31.10.2025

  • Andrey Konyakhin

    СКА проклятый клуб!

    31.10.2025

  • Evgen

    может быть, Борисыч конечно огоненные перлы выдавал.....

    31.10.2025

  • Philip Future

    Замечательно ! Вообще, когда питерским, в любом виде спорта, надирают зад - это, для всех, радость . .

    31.10.2025

  • ToLkUnet

    Дело в Ротенберге было, сейчас это просто команда

    31.10.2025

  • capitan76

    Вот вроде и бросков почти одинаково, и счет не разгромный, но не покидало ощущение, что команды просто разного уровня...

    31.10.2025

  • Evgen

    мдаааа... в прошлом сезоне каждый проигрыш СКА вызывал сотни комментариев...... а сейчас проиграл и проиграли, привыкли уже что ли?

    31.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Ждём отмазки профессорские)

    31.10.2025

  • ToLkUnet

    СКА не унывать, земляки красавцы

    31.10.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Локомотив (Ярославль)
    ХК СКА
