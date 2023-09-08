«Локомотив» обыграл СКА в матче ФОНБЕТ КХЛ

«Локомотив» дома обыграл петербургское СКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

В составе ярославского клуба забросили шайбы Максим Шалунов, Андрей Сергеев и Денис Алексеев. В составе СКА отличились Михаил Воробьев и Александр Никишин.

СКА занимает пятую строчку в турнирной таблице «Запада», набрав четыре очка. «Локомотив» — седьмой (четыре очка).

В следующем матче регулярного Чемпионата КХЛ «Локомотив» 11 сентября в Ярославле сыграет с «Сочи». СКА 12 сентября примет «Спартак».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — СКА (Санкт-Петербург) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Воробьев — 1 (бол., Никишин, Хайруллин), 2:56 — 0:1. Шалунов — 1 (Каюмов), 12:52 — 1:1. Сергеев — 1 (бол., Шалунов, Березкин), 35:11 — 2:1. Алексеев — 2 (бол.), 35:44 — 3:1. Никишин — 2 (бол., Толчинский), 39:57 — 3:2.

Вратари: Исаев — Маттссон.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (13+15+6) — 28 (5+11+12).

Судьи: Наумов, Раводин.

8 сентября. Ярославль. Арена-2000. 6188 зрителей