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«Локомотив» — СКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Локомотив» и СКА проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 13 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram
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«Локомотив» и СКА проведут матч в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 13 января. Начало игры на льду «Арены-2000» в Ярославле — в 19.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей регионов команд трансляцию также ведут ярославский телеканал «Первый ярославский» и санкт-петербургский канал «78».

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — СКА можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ-2024/25 «Локомотив» провел 45 игр и набрал 72 очка, предыдущим соперником ярославцев был «Спартак» (5:4). У СКА — 43 игры и 54 очка, в субботу питерские армейцы уступили московскому «Динамо» (4:5).

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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