Сегодня, 16:30
«Локомотив» и СКА в пятницу, 8 сентября, проведут матч регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Ярославле на «Арене-2000», начало — в 19.00 по московскому времени.
Прямая трансляция матча «Локомотив» — СКА будет доступна на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Эфир на обоих сервисах начнется в 18.50 по Москве.
Формальные события матча «Локомотив» — СКА будут доступны в матч-центре «СЭ».
Жители Ярославля смогут посмотреть матч «Локомотив» — СКА в прямом эфире телеканала «Первый ярославский». Начало трансляции — в 18.30.
Петербуржцы смогут увидеть матч в Ярославле в прямом эфире телеканала «78». Старт эфира — в 18.45 по московскому времени.
«Локомотив» после двух матчей располагается на 10-й строчке в таблице Западной конференции, ярославцы набрали 2 очка. СКА идет на 5-м месте в Западной конференции, петербуржцы набрали 4 очка в 3 матчах на старте сезона.
|Западная конференция
|И
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|П
|О
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|Куньлунь
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|3
|0
|6
|2
|Торпедо
|2
|2
|0
|4
|3
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|4
|Спартак
|3
|2
|1
|4
|5
|СКА
|3
|2
|1
|4
|6
|Динамо Мн
|3
|2
|1
|4
|7
|Динамо
|3
|1
|2
|2
|8
|ЦСКА
|3
|1
|2
|2
|9
|Сочи
|3
|1
|2
|2
|10
|Локомотив
|2
|1
|1
|2
|11
|Витязь
|3
|1
|2
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|3
|2
|1
|5
|2
|Автомобилист
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|2
|1
|5
|3
|Ак Барс
|3
|2
|1
|4
|4
|Сал. Юлаев
|3
|2
|1
|4
|5
|Авангард
|2
|2
|0
|4
|6
|Сибирь
|3
|2
|1
|4
|7
|Трактор
|3
|1
|2
|3
|8
|Амур
|3
|1
|2
|2
|9
|Барыс
|3
|0
|3
|2
|10
|Нефтехимик
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|2
|0
|2
|1
|12
|Лада
|3
|0
|3
|0
|8.09
|19:00
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Торпедо – Динамо Мн
|- : -
|8.09
|19:00
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Витязь – Трактор
|- : -
|8.09
|19:00
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Локомотив – СКА
|- : -
|8.09
|19:00
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Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|8.09
|19:00
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Ак Барс – Куньлунь
|- : -
|8.09
|19:30
|
Спартак – Адмирал
|- : -