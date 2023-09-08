«Локомотив» и СКА в пятницу, 8 сентября, проведут матч регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра состоится в Ярославле на «Арене-2000», начало — в 19.00 по московскому времени.

Прямая трансляция матча «Локомотив» — СКА будет доступна на платформах «Кинопоиск» и «ОККО Спорт». Эфир на обоих сервисах начнется в 18.50 по Москве.

Формальные события матча «Локомотив» — СКА будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Ярославля смогут посмотреть матч «Локомотив» — СКА в прямом эфире телеканала «Первый ярославский». Начало трансляции — в 18.30.

Петербуржцы смогут увидеть матч в Ярославле в прямом эфире телеканала «78». Старт эфира — в 18.45 по московскому времени.

«Локомотив» после двух матчей располагается на 10-й строчке в таблице Западной конференции, ярославцы набрали 2 очка. СКА идет на 5-м месте в Западной конференции, петербуржцы набрали 4 очка в 3 матчах на старте сезона.