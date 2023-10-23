«Локомотив» сыграет со СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 23 октября, в понедельник. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Локомотив» — СКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Оkkо Спорт» по платной подписке.

Жители Ярославля смогут следить за игрой местной команды на телеканале «Первый Ярославский». Жители Санкт-Петербурга могут посмотреть матч СКА на телеканале «78».

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