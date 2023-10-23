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Сегодня, 17:30

«Локомотив» — СКА: прямая трансляция матча КХЛ

«Локомотив» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 23 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Роман Ротенберг, главный тренер СКА.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» сыграет со СКА в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ 23 октября, в понедельник. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями матча «Локомотив» — СКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также регулярный чемпионат КХЛ в сезоне 2023 / 2024 показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Оkkо Спорт» по платной подписке.

Жители Ярославля смогут следить за игрой местной команды на телеканале «Первый Ярославский». Жители Санкт-Петербурга могут посмотреть матч СКА на телеканале «78».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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