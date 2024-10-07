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Сегодня, 18:00

«Локомотив» — СКА: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Локомотив» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 7 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Никишин (ХК СКА).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Локомотив» встретится со СКА в рамках FONBET чемпионата КХЛ 7 октября. Матч пройдет в культурно-спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — СКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 19.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Ярославля трансляция матча будет доступна на телеканале «Первый Ярославский». Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

«Локо» набрал 21 очко и возглавляет Западную конференцию. Команда Романа Ротенберга с 15-ю баллами располагается на третьей строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 12 8 4 18
3 СКА 12 7 5 15
4 ЦСКА 13 6 7 15
5 Северсталь 13 7 6 14
6 Торпедо 12 6 6 13
7 Динамо М 13 6 7 13
8 Динамо Мн 11 6 5 12
9 Витязь 12 5 7 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 12 5 7 10
И В П О
1 Трактор 12 8 4 18
2 Автомобилист 13 7 6 16
3 Ак Барс 11 8 3 16
4 Нефтехимик 13 6 7 15
5 Сибирь 12 7 5 14
6 Металлург Мг 13 6 7 12
7 Сал. Юлаев 9 6 3 12
8 Адмирал 11 5 6 12
9 Авангард 13 5 8 11
10 Лада 12 4 8 10
11 Амур 12 4 8 9
12 Барыс 13 2 11 5
Подробная таблица
04
окт
05
окт
06
окт
07
окт
08
окт
09
окт
10
окт
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
23
окт
24
окт
25
окт
26
окт
04.10 19:00
Ак Барс
Амур
1
2
05.10 14:00
Авангард
Барыс
4
0
05.10 14:30
Лада
Адмирал
Б
1
0
05.10 15:00
Автомобилист
Сибирь
0
4
05.10 17:00
Северсталь
СКА
4
3
05.10 17:00
Спартак
Металлург Мг
2
5
05.10 17:00
ЦСКА
Трактор
0
4
06.10 14:00
Витязь
Динамо М
0
3
06.10 17:00
Нефтехимик
Амур
4
1
06.10 17:00
Сочи
Динамо Мн
3
2
07.10 17:00
Автомобилист
Барыс
-
-
07.10 18:00
Лада
Адмирал
-
-
07.10 19:00
Ак Барс
Сибирь
-
-
07.10 19:30
Локомотив
СКА
-
-
07.10 19:30
Торпедо
Куньлунь РС
-
-
08.10 17:00
Металлург Мг
Динамо М
-
-
08.10 19:00
Нефтехимик
Амур
-
-
08.10 19:30
Северсталь
Динамо Мн
-
-
08.10 19:30
Сочи
Витязь
-
-
08.10 19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
-
-
09.10 17:00
Трактор
Адмирал
-
-
09.10 18:00
Лада
Сибирь
-
-
09.10 19:30
Локомотив
Куньлунь РС
-
-
10.10 17:00
Барыс
Авангард
-
-
10.10 17:00
Металлург Мг
Торпедо
-
-
10.10 19:30
СКА
Динамо Мн
-
-
10.10 19:30
Сочи
Витязь
-
-
10.10 19:30
Спартак
Салават Юлаев
-
-
10.10 19:30
ЦСКА
Автомобилист
-
-
11.10 19:00
Нефтехимик
Сибирь
-
-
11.10 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
12.10 14:00
Спартак
Ак Барс
-
-
12.10 14:00
Трактор
Торпедо
-
-
12.10 14:30
Металлург Мг
Авангард
-
-
12.10 17:00
Динамо М
Салават Юлаев
-
-
12.10 17:00
СКА
Автомобилист
-
-
12.10 17:00
Сочи
Локомотив
-
-
13.10 10:30
Амур
Лада
-
-
14.10 17:00
Металлург Мг
Ак Барс
-
-
14.10 17:00
Трактор
Авангард
-
-
14.10 19:30
Витязь
Локомотив
-
-
14.10 19:30
Динамо М
Спартак
-
-
15.10 12:00
Амур
Лада
-
-
15.10 12:30
Адмирал
Северсталь
-
-
15.10 19:10
Динамо Мн
ЦСКА
-
-
15.10 19:30
СКА
Нефтехимик
-
-
16.10 17:00
Барыс
Салават Юлаев
-
-
16.10 17:00
Трактор
Ак Барс
-
-
16.10 19:30
Куньлунь РС
Локомотив
-
-
17.10 12:00
Амур
Северсталь
-
-
17.10 12:30
Адмирал
Лада
-
-
17.10 16:30
Авангард
Спартак
-
-
17.10 19:00
Витязь
Автомобилист
-
-
17.10 19:00
Торпедо
Нефтехимик
-
-
17.10 19:10
Динамо Мн
Металлург Мг
-
-
17.10 19:30
СКА
ЦСКА
-
-
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
-
-
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
-
-
19.10 10:00
Адмирал
Лада
-
-
19.10 10:30
Амур
Спартак
-
-
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
-
-
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
-
-
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
-
-
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
-
-
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
-
-
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
-
-
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 00:00
Нефтехимик
Торпедо
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		13 14

Абрамов Виталий

ЦСКА

13 14

Шабанов Максим

Трактор

 		12 14

Мерфи Тревор

Сибирь

 		12 14

Гутик Даниил

Адмирал

 		11 13

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		13 13
Статистика / Бомбардиры
И Г

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		13 8

Барак Дерек

Витязь

 		12 7

Абрамов Виталий

ЦСКА

13 7

Аймурзин Данил

Северсталь

 		13 7

Широков Сергей

Сибирь

 		10 6

Пинчук Виталий

Динамо

 		11 6
Статистика / Снайперы
И П

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		13 12

Гутик Даниил

Адмирал

 		11 11

Мерфи Тревор

Сибирь

 		12 11

Пресс Робин

Металлург Мг

 		13 11

Петан Ник

Ак Барс

 		10 9

Бучельников Дмитрий

Витязь

 		12 9
Статистика / Ассистенты

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