«Локомотив» сыграет со СКА в регулярном чемпионате КХЛ 7 октября

«Локомотив» встретится со СКА в рамках FONBET чемпионата КХЛ 7 октября. Матч пройдет в культурно-спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Локомотив» — СКА можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ. Начало эфира — в 19.20 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Для жителей Ярославля трансляция матча будет доступна на телеканале «Первый Ярославский». Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

«Локо» набрал 21 очко и возглавляет Западную конференцию. Команда Романа Ротенберга с 15-ю баллами располагается на третьей строчке на Западе.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика