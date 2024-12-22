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Сегодня, 19:09

«Локомотив» победил «Сочи», Радулов набрал два очка

Руслан Минаев
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«Локомотив» дома обыграл «Сочи» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:1.

У хозяев 2 (1+1) очка набрал Александр Радулов. У гостей шайбу забросил Артур Тянулин.

«Локомотив» набрал 62 очка и лидирует в таблице Западной конференции. «Сочи» потерпел 8-е поражение подряд — 25 очков и 11-я строчка таблицы «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Березкин — 11 (Шалунов, Симашев), 13:23 — 1:0. Никулин — 6 (Радулов), 27:50 — 2:0. Тянулин — 8 (Швырев, Кузнецов), 28:31 — 2:1. Радулов — 12 (Шалунов, Каюмов), 33:42 — 3:1.

Вратари: Исаев — Волохин (59:30).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 40 (12+18+10) — 18 (6+7+5).

Судьи: Акузовский, Бондарь.

22 декабря. Ярославль. Арена-2000. 7327 зрителей.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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