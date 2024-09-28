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Сегодня, 19:24

«Локомотив» победил «Сочи», Радулов забросил одну шайбу

Руслан Минаев
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«Локомотив» дома обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У ярославского клуба по два очка набрали Максим Березкин и Артур Каюмов, одну шайбу забросил Александр Радулов. У сочинцев голом отметился Сергей Попов. Во втором периоде игрок «Сочи» Николай Чебыкин не реализовал буллит.

«Локомотив» набрал 17 очков и лидирует в таблице Западной конференции. «Сочи» с 4 очками — на последней, 11-й, строчке на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Попов — 2 (Тянулин), 24:46 — 0:1. Березкин — 3 (Сергеев, Каюмов), 34:42 — 1:1. Елесин — 2 (Каюмов), 36:49 — 2:1. Радулов — 4 (Березкин, Шалунов), 53:22 — 3:1.

Нереализованный буллит: Чебыкин (Сочи), 27:36 (Вратарь).

Вратари: Мельничук — Заврагин.

Штраф: 10 — 14.

Броски: 40 (12+17+11) — 13 (3+6+4).

Судьи: Кулаков, Лаврентьев.

28 сентября. Ярославль. Арена-2000. 7553 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ФК Сочи
ХК Локомотив (Ярославль)

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