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Сегодня, 15:00

«Локомотив» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Локомотив» сыграет с «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Локомотив» встретится с «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 28 августа. Матч пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал КХЛ. Трансляция также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке). В Ярославле встречу покажет местный канал «Первый ярославский».

Основные события игры «Локомотив» — «Сочи» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции. Финалист Кубка Гагарина-2024 набрал 15 очков в 9 матчах. Сочинцы находятся на последнем, 11-м месте «Запада» с 4 очками в 8 играх.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи

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