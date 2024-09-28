«Локомотив» сыграет с «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» встретится с «Сочи» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в субботу, 28 августа. Матч пройдет на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал КХЛ. Трансляция также доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке). В Ярославле встречу покажет местный канал «Первый ярославский».

Основные события игры «Локомотив» — «Сочи» доступны в матч-центре на нашем сайте.

«Локомотив» возглавляет таблицу Западной конференции. Финалист Кубка Гагарина-2024 набрал 15 очков в 9 матчах. Сочинцы находятся на последнем, 11-м месте «Запада» с 4 очками в 8 играх.