24 января ярославский «Локомотив» на территории домашнего спортивного комплекса «Арена-2000» сыграет против «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Сочи» в прямом эфире можно будет на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 18.50 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния КХЛ «Локомотив» — «Сочи» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Локомотив» тренера Игоря Никитина лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 76 очками после 53 игр. Сочинцы Дмитрия Кокорева с 38 баллами находится на 11-й строчке на Западе после 54 матчей.

В последний раз команды играли друг с другом 3 декабря. Тогда ярославцы в гостях выиграли у «Сочи» со счетом 3:2ОТ.

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