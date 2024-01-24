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Сегодня, 15:00

«Локомотив» — «Сочи»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция игры КХЛ «Локомотив» — «Сочи» в Кинопоиске начнется в 18.50 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Матвей Мичков.
Матвей Мичков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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24 января ярославский «Локомотив» на территории домашнего спортивного комплекса «Арена-2000» сыграет против «Сочи» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию матча «Локомотив» — «Сочи» в прямом эфире можно будет на официальном сайте КХЛ и по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало — в 18.50 мск. Следить за ключевыми событиями противостояния КХЛ «Локомотив» — «Сочи» можно с помощью матч-центра «СЭ».

«Локомотив» тренера Игоря Никитина лидирует в турнирной таблице Западной конференции с 76 очками после 53 игр. Сочинцы Дмитрия Кокорева с 38 баллами находится на 11-й строчке на Западе после 54 матчей.

В последний раз команды играли друг с другом 3 декабря. Тогда ярославцы в гостях выиграли у «Сочи» со счетом 3:2ОТ.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Сочи
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