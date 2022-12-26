Дубль Никулина принес «Локомотиву» победу над «Спартаком». Красно-белые проиграли пятый матч подряд

«Локомотив» победил на своем льду «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 2:1.

Дубль в составе «Локо» оформил нападающий Степан Никулин.

За «Спартак» единственный гол забил форвард Герман Рубцов.

«Локомотив» выиграл четвертый матч подряд и закрепился на втором месте в Западной конференции (62 очка). «Спартак» проиграл пятый матч подряд и идет на шестой строчке (46 очков).

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«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Никулин — 8 (Алексеев), 4:31 — 1:0. Рубцов — 1 (Квартальнов, И. Чибриков), 29:21 — 1:1. Никулин — 9 (Иванов), 45:17 — 2:1.

Вратари: Бочаров — Красиков (59:34).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 41 (8+13+20) — 22 (8+9+5).

Судьи: Акузовский, Бирин.

26 декабря. Ярославль. Арена-2000.