6 ноября, 16:00
«Локомотив» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 6 ноября. Матч пройдет на льду «Арены-2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители Ярославля также могут посмотреть встречу на местном канале «Первый ярославский».
Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Спартак» изучайте в нашем матч-центре.
В регулярном чемпионате-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» провел 22 матча и набрал 32 очка, предыдущим соперником железнодорожников был «Салават Юлаев» (4:1). У «Спартака» 22 матча и 27 очков, красно-белые во вторник выиграли у «Сочи» (1:0 ОТ).