6 ноября, 16:00

«Локомотив» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 6 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram

«Локомотив» и «Спартак» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 6 ноября. Матч пройдет на льду «Арены-2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
6 ноября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Спартак

Игру в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Жители Ярославля также могут посмотреть встречу на местном канале «Первый ярославский».

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Спартак» изучайте в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» провел 22 матча и набрал 32 очка, предыдущим соперником железнодорожников был «Салават Юлаев» (4:1). У «Спартака» 22 матча и 27 очков, красно-белые во вторник выиграли у «Сочи» (1:0 ОТ).

