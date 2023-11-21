«Локомотив» обыграл «Спартак» в КХЛ

«Локомотив» дома одержал победу над «Спартаком» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу ярославцам принесли шайбы Ивана Чеховича и Даниила Бута. Единственный гол гостей забил Максим Цыплаков.

«Локомотив» (42 очка) после 32 матчей вышел на третье место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (49) продолжает лидировать на «Западе» после 34 игр.

В следующем матче красно-белые на выезде сыграют со СКА. «Локомотив» на домашней арене примет «Ладу». Обе игры пройдут 23 ноября.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Чехович — 2 (Бут, Черепанов), 7:49 — 1:0. Цыплаков — 15, 12:57 — 1:1. Бут — 6 (Андронов), 19:03 — 2:1.

Вратари: Исаев — Рибар.

Штраф: 2 — 0.

Броски: 28 (13+9+6) — 31 (8+16+7).

Судьи: Гашилов, Оленин.

21 ноября. Ярославль. Арена-2000. 6979 зрителей