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Сегодня, 21:21

«Спартак» победил «Локомотив» в Ярославле

Руслан Минаев
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«Спартак» на выезде победил «Локомотив» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:4.

У гостей шайбы забросили Николай Голдобин, Михаил Мальцев, Даниил Орлов, Адам Ружичка и Егор Савиков. У хозяев голы забили Максим Березкин, Георгий Иванов, Павел Красковский и Андрей Сергеев.

«Спартак» набрал 67 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Локомотив» с 80 очками лидирует на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Спартак» (Москва) — 4:5 (1:1, 0:1, 3:3)

Голы: Савиков — 2 (Беляев, Мансуров), 8:57 — 0:1. Иванов — 6 (Радулов, Никулин), 11:04 — 1:1. Ружичка — 23 (Локтионов), 23:31 — 1:2. Орлов — 4 (Морозов, Порядин), 41:09 — 1:3. Красковский — 7 (Сурин), 41:40 — 2:3. Мальцев — 12 (бол., Ружичка, Пашин), 43:54 — 2:4. Голдобин — 13 (Морозов), 44:47 — 2:5. Березкин — 13 (Кирьянов, Киселевич), 51:23 — 3:5. Сергеев — 2 (Каюмов), 59:59 — 4:5.

Вратари: Мельничук (58:48) — Николаев.

Штраф: 10 — 2.

Броски: 40 (12+10+18) — 37 (11+15+11).

Судьи: Дударов, Соин.

4 февраля. Ярославль. Арена-2000.

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Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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