«Локомотив» дома обыграл «Спартак», Шалунов сделал дубль

«Локомотив» дома обыграл «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2. В составе хозяев дважды забил Максим Шалунов, по одному голу у Байрона Фреза, Александра Полунина и Максима Березкина. У гостей сделал дубль Адам Ружичка. «Локомотив» одержал четвертую победу подряд и с 34 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» занимает шестую строчку с 27 очками. Следующий матч «Локомотив» проведет дома 8 ноября против «Ак Барса». «Спартак» сыграет с «Сибирью» дома 10 ноября. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

6 ноября, 19:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив Спартак

Константин Мишин про накопление силёнок - это очевидная глупость, лучше бы красно-белые взяли четыре очка в тех двух матчах, но это им не по силам... судя по всему наш ближайший резерв из "Химика" попав в КХЛ с трудом справляется даже с "Сочи"... 06.11.2025