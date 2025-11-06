«Локомотив» дома обыграл «Спартак», Шалунов сделал дубль

6 ноября, 21:22
«Локомотив» дома обыграл «Спартак» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:2.
В составе хозяев дважды забил Максим Шалунов, по одному голу у Байрона Фреза, Александра Полунина и Максима Березкина. У гостей сделал дубль Адам Ружичка.
«Локомотив» одержал четвертую победу подряд и с 34 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» занимает шестую строчку с 27 очками.
Следующий матч «Локомотив» проведет дома 8 ноября против «Ак Барса». «Спартак» сыграет с «Сибирью» дома 10 ноября.
Константин Мишин
про накопление силёнок - это очевидная глупость, лучше бы красно-белые взяли четыре очка в тех двух матчах, но это им не по силам... судя по всему наш ближайший резерв из "Химика" попав в КХЛ с трудом справляется даже с "Сочи"...
spartsmen
Мне кто-то надысь говорил, что за два матча с сочами накопили силёнок, чтобы переехать Локо, а я не верил. Ну и правильно делал, потому и не сильно расстроился.
