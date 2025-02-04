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«Локомотив» — «Спартак»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Локомотив» и «Спартак» будут играть в чемпионате КХЛ 4 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram
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Матч «Локомотив» — «Спартак» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 4 февраля. Игра на «Арена-2000» в Ярославле начнется в 19.00 по московскому времени.

Трансляция матча будет организована на онлайн-платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре нашего сайта.

«Локомотив» занимает первое место в регулярном чемпионате с 80 очками после 52 игр, в предыдущей игре сезона финалист Кубка Гагарина-2024 уступил на своем льду чемпионам из «Металлурга» (2:3). У «Спартака» после воскресной встречи с «Северсталью» в гостях (6:8) — 65 очков в 50 матчах и пятое место в Западной конференции.

Матч «Локомотив» — «Спартак» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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