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Сегодня, 17:00

«Локомотив» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Локомотив» и «Спартак» сыграют в чемпионате КХЛ 10 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram
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«Локомотив» и «Спартак» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в пятницу, 10 января. Матч пройдет на льду «Арены-2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

Игру КХЛ в прямом эфире покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал и сайт «Матч ТВ». Для жителей Ярославля встречу также транслирует местный телеканал «Первый ярославский».

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Спартак» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В предыдущих матчах регулярного чемпионата «Локомотив» обыграл «Витязь» (3:0 на своем льду), а «Спартак» — СКА (5:0 в гостях).

Финалист Кубка Гагарина-2024 «Локо» лидирует в регулярке с 70 очками в 44 матчах, «Спартак» идет вторым в Западной конференции — 57 очков в 41 игре.

КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Спартак (Москва)
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