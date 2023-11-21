«Локомотив» встретится со «Спартаком» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ во вторник, 21 ноября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Спартак» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Красно-белые набрали 49 очков и возглавляют Западную конференцию и дивизион Боброва. Команда из Ярославля с 40 баллами располагается на 4-м месте в конференции Запад и 2-й строчке дивизиона Тарасова.

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