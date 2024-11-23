«Локомотив» встретится с «Торпедо» в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» и «Торпедо» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 23 ноября. Игра будет проходить на «Арене-2000» в Ярославле, начало — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. В Ярославле матч также будет показывать канал «Первый Ярославский», а в Нижнем Новгороде — «НН 24».

С ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Торпедо» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 команды встречались дважды. Ярославцы одержали две победы: 6 ноября — 2:1 Б, а 16 ноября — 1:0.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 52 очка в 30 матчах. «Торпедо» сыграло набрало 31 очко в 29 матчах.

Матч «Локомотив» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс