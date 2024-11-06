«Локомотив» сыграет с «Торпедо» в FONBET Чемпионате КХЛ в среду, 6 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена 2000» в Ярославле и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч покажут на телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ. Для жителей Ярославля трансляция будет на телеканале «Первый Ярославский».

Железнодорожники набрали 42 очка и возглавляют Западную конференцию. Команда Игоря Ларионова с 25-ю очками располагается на седьмой строчке на Западе.

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