«Локомотив» и «Торпедо» сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ 26 марта

«Локомотив» и «Торпедо» встречаются в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 27 марта. Матч на льду «Арены-2000» в Ярославле начинается в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, жителям регионов команд можно смотреть хоккей на ярославском канале «Первый ярославский» и нижегородском канале «НН 24».

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Торпедо» можно изучать в матч-центре нашего сайта.

Финалист Кубка Гагарина-2024, победитель регулярного чемпионата КХЛ-2024/25 «Локомотив» имеет преимущество своего льда. Ярославцы проведут на своем льду первую, вторую и, если потребуется, пятую и седьмую игры серии до четырех побед.