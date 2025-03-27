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27 марта, 18:20

«Локомотив» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Локомотив» и «Торпедо» сыграют в первом раунде плей-офф КХЛ 26 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram
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«Локомотив» и «Торпедо» встречаются в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ в четверг, 27 марта. Матч на льду «Арены-2000» в Ярославле начинается в 19.30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире транслируют онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги. Кроме того, жителям регионов команд можно смотреть хоккей на ярославском канале «Первый ярославский» и нижегородском канале «НН 24».

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Торпедо» можно изучать в матч-центре нашего сайта.

Финалист Кубка Гагарина-2024, победитель регулярного чемпионата КХЛ-2024/25 «Локомотив» имеет преимущество своего льда. Ярославцы проведут на своем льду первую, вторую и, если потребуется, пятую и седьмую игры серии до четырех побед.

ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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