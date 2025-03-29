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29 марта, 14:45

«Локомотив» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Локомотив» сыграет с «Торпедо» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина 29 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Игроки ХК «Локомотив».
Фото ХК «Локомотив»
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«Локомотив» сыграет с «Торпедо» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина в субботу, 29 марта. Игра пройдет на льду «Арены 2000» в Ярославле и начнется в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также следить за игрой можно на телеканале «Матч ТВ» и официальном сайте КХЛ. Для жителей Ярославля трансляция будет на телеканале «Первый Ярославский». Жители Нижнего Новгорода смогут посмотреть игру на канале «НН 24».

В первом матче серии клуб из Ярославля обыграл команду Игоря Ларионова со счетом 3:1.

Матч «Локомотив» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Кубок Гагарина
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