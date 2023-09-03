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Сегодня, 19:18

«Торпедо» на выезде обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Локомотив» дома проиграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:5.

За ярославский клуб забили Рушан Рафиков и Денис Алексеев. У нижегородцев отличились Николай Коваленко, Алексей Кручинин, оформивший дубль, Сергей Гончарук и Василий Атанасов.

«Торпедо» следующий матч проведет 6 сентября против СКА, а «Локомотив» в этот же день примет «Трактор».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)

Голы: Коваленко — 1, 4:23 — 0:1. Кручинин — 1 (Гончарук), 7:18 — 0:2. Рафиков — 1 (Иванов, Чехович), 33:45 — 1:2. Гончарук — 1 (бол., Коваленко), 45:33 — 1:3. Алексеев — 1 (Иванов, Рафиков), 49:01 — 2:3. Атанасов — 1 (Воронин), 50:10 — 2:4. Кручинин — 2 (Фирстов, Атанасов), 58:32 — 2:5.

Вратари: Исаев — Кульбаков.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 45 (10+20+15) — 21 (6+5+10).

Судьи: Акузовский, Ромасько.

3 сентября. Ярославль. Арена-2000. 6944 зрителя.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 Северсталь 1 1 0 2
2 Торпедо 1 1 0 2
3 Куньлунь 1 1 0 2
4 СКА 1 1 0 2
5 ЦСКА 2 1 1 2
6 Динамо Мн 1 1 0 2
7 Спартак 1 0 1 0
8 Динамо 1 0 1 0
9 Витязь 1 0 1 0
10 Сочи 1 0 1 0
11 Локомотив 1 0 1 0
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 1 1 0 2
2 Амур 1 1 0 2
3 Сал. Юлаев 1 1 0 2
4 Авангард 1 1 0 2
5 Трактор 1 1 0 2
6 Автомобилист 1 1 0 2
7 Нефтехимик 1 0 1 1
8 Металлург Мг 1 0 1 1
9 Барыс 1 0 1 0
10 Сибирь 1 0 1 0
11 Лада 1 0 1 0
12 Адмирал 1 0 1 0
Результаты / календарь
1.09
2.09
3.09
4.09
5.09
6.09
7.09
8.09
3.09 17:00
ЦСКА – Адмирал
 4 : 1
3.09 17:00
Локомотив – Торпедо
 2 : 5
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