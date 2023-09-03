«Торпедо» на выезде обыграло «Локомотив» в матче КХЛ

Сегодня, 19:18
«Локомотив» дома проиграл «Торпедо» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:5.
За ярославский клуб забили Рушан Рафиков и Денис Алексеев. У нижегородцев отличились Николай Коваленко, Алексей Кручинин, оформивший дубль, Сергей Гончарук и Василий Атанасов.
«Торпедо» следующий матч проведет 6 сентября против СКА, а «Локомотив» в этот же день примет «Трактор».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:5 (0:2, 1:0, 1:3)
Голы: Коваленко — 1, 4:23 — 0:1. Кручинин — 1 (Гончарук), 7:18 — 0:2. Рафиков — 1 (Иванов, Чехович), 33:45 — 1:2. Гончарук — 1 (бол., Коваленко), 45:33 — 1:3. Алексеев — 1 (Иванов, Рафиков), 49:01 — 2:3. Атанасов — 1 (Воронин), 50:10 — 2:4. Кручинин — 2 (Фирстов, Атанасов), 58:32 — 2:5.
Вратари: Исаев — Кульбаков.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 45 (10+20+15) — 21 (6+5+10).
Судьи: Акузовский, Ромасько.
3 сентября. Ярославль. Арена-2000. 6944 зрителя.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Северсталь
|1
|1
|0
|2
|2
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|3
|Куньлунь
|1
|1
|0
|2
|4
|СКА
|1
|1
|0
|2
|5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|6
|Динамо Мн
|1
|1
|0
|2
|7
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|8
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|9
|Витязь
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|1
|0
|1
|0
|11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|1
|1
|0
|2
|2
|Амур
|1
|1
|0
|2
|3
|Сал. Юлаев
|1
|1
|0
|2
|4
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|5
|Трактор
|1
|1
|0
|2
|6
|Автомобилист
|1
|1
|0
|2
|7
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|8
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|9
|Барыс
|1
|0
|1
|0
|10
|Сибирь
|1
|0
|1
|0
|11
|Лада
|1
|0
|1
|0
|12
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|3.09
|17:00
|
ЦСКА – Адмирал
|4 : 1
|3.09
|17:00
|
Локомотив – Торпедо
|2 : 5