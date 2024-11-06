«Локомотив» обыграл «Торпедо» и продлил победную серию до девяти матчей

«Локомотив» в серии буллитов обыграл «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

В первом периоде на гол форварда нижегородцев Артема Мисникова ярославская команда ответила заброшенной шайбой Даниила Бута.

Команды не смогли определить победителя в основное и дополнительное время. Победный буллит реализовал Артур Каюмов.

«Локомотив» одержал девятую победу подряд. Клуб из Ярославля с 44 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. У «Торпедо» пятое поражение в последних шести играх. Команда Игоря Ларионова с 26 баллами располагается на седьмой позиции на «Западе».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 Б (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Мисников — 2 (Орлов, Силаев), 7:21 — 0:1. Бут — 6 (Иванов, Симашев), 19:34 — 1:1.

Победный буллит: Каюмов.

Вратари: Мельничук — Бочаров.

Штраф: 12 — 6.

Броски: 17 (6+4+7+0) — 26 (8+6+11+1).

Судьи: Гашилов, Кочетов.

6 ноября. Ярославль. Арена-2000. 7538 зрителей