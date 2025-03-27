Первый матч «Локомотив» — «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ пройдет в четверг, 27 марта, на льду «Арены-2000» в Ярославле. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Смотреть игру в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Кинопоиск», каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жители Ярославля и Нижнего Новгорода могут посмотреть трансляцию на каналах «Первый ярославский» и «НН 24» соответственно.

За ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Торпедо» следите в матч-центре сайта «СЭ»

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 финалист Кубка Гагарина-2023 «Локо» стал первым в лиге и набрал 102 очка. У «Торпедо» — 71 очко и восьмое место в Западной конференции.