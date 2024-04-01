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Сегодня, 10:00

«Локомотив» — «Трактор»: даты матчей и расписание серии Кубка Гагарина

Стало известно расписание матчей 1/2 финала Кубка Гагарина
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Локомотив» — «Трактор».
Фото ХК «Локомотив»
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В субботу, 30 марта, определились пары 1/2 финала Кубка Гагарина. Серия матчей пары «Локомотив» — «Трактор» возьмет старт 2 апреля.

Расписание серии 1/2 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором»

  • Первый матч. «Локомотив» — «Трактор». Ярославль, «Арена-2000». 2 апреля, 19.30.
  • Второй матч. «Локомотив» — «Трактор». Ярославль, «Арена-2000». 4 апреля, 19.30.
  • Третий матч. «Трактор» — «Локомотив». Челябинск, ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 6 апреля, 14.30.
  • Четвертый матч. «Трактор» — «Локомотив». Челябинск, ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 8 апреля, 17.00.
  • Пятый матч (если понадобится). «Локомотив» — «Трактор». Ярославль, «Арена-2000». 10 апреля;
  • Шестой матч (если понадобится). «Трактор» — «Локомотив». Челябинск, ЛА «Трактор» им. В. Белоусова. 12 апреля;
  • Седьмой матч (если понадобится). «Локомотив» — «Трактор». Ярославль, «Арена-2000». 14 апреля.

Первые два матча пройдут в Ярославле, затем две встречи будут проведены в Челябинске. Пятая и седьмая игры пройдут в Ярославле, шестая — в Челябинске (если они понадобятся).

«Трактор» (6-е место на «Востоке») во втором раунде победил «Динамо» (1-е место на «Западе»), а «Локомотив» (3-е место на «Западе») одолел «Авангард» (2-е место на «Востоке»).

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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