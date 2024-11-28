«Локомотив» победил «Трактор» в матче лидеров КХЛ, Березкин оформил хет-трик

«Локомотив» на своем льду обыграл «Трактор» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев хет-трик оформил Максим Березкин и еще один гол забил Байрон Фрэз. Александр Елесин сделал две результативные передачи в этой игре.

За гостей заброшенными шайбами отметились Владимир Жарков и Стивен Кэмпфер.

«Локомотив» набрал 54 очка за 33 матча и продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 44 очками после 31 игры идет первым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Трактор» (Челябинск) — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Жарков — 2, 22:51 — 0:1. Березкин — 7 (Елесин, Шалунов), 26:06 — 1:1. Березкин — 8 (Каюмов), 38:36 — 2:1. Фрэз — 5 (Кирьянов, Елесин), 43:23 — 3:1. Кэмпфер — 3 (Кравцов, Николаев), 45:46 — 3:2. Березкин — 9 (бол., Гернат, Сергеев), 52:32 — 4:2.

Вратари: Мельничук — Фукале (55:16).

Штраф: 0 — 2.

Броски: 22 (11+7+4) — 24 (8+8+8).

Судьи: Лаврентьев, Мочалов.

28 ноября. Ярославль. Арена-2000. 7571 зритель.