«Локомотив» сыграет с «Трактором» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября, в среду. Матч пройдет на УКРК «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле. Начало — 19.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Трактор» будет доступна на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ по платной подписке. Игру в прямом эфире покажут на онлайн-платформах Окко и Кинопоиск по платной подписке. Также трансляция будет доступна в приложениях букмекерских контор (необходимо пройти процедуру регистрации). Формальные события матча будут доступны в матч-центре «СЭ».

Жители Ярославля смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «Первый ярославский». Челябинцы смогут посмотреть матч на телеканале «ОТВ».

В предыдущем матче «Локо» уступил «Торпедо» со счетом 2:5. Челябинская команда проиграла «Ак Барсу» — 3:5.

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