Сегодня, 17:15
«Локомотив» сыграет с «Трактором» в рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 сентября, в среду. Матч пройдет на УКРК «Арена-2000 Локомотив» в Ярославле. Начало — 19.00 по московскому времени.
Видеотрансляция матча «Локомотив» — «Трактор» будет доступна на телеканале КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ по платной подписке. Игру в прямом эфире покажут на онлайн-платформах Окко и Кинопоиск по платной подписке. Также трансляция будет доступна в приложениях букмекерских контор (необходимо пройти процедуру регистрации). Формальные события матча будут доступны в матч-центре «СЭ».
Жители Ярославля смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «Первый ярославский». Челябинцы смогут посмотреть матч на телеканале «ОТВ».
В предыдущем матче «Локо» уступил «Торпедо» со счетом 2:5. Челябинская команда проиграла «Ак Барсу» — 3:5.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
|6.09
|18:00
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Лада – Сал. Юлаев
|- : -
|6.09
|19:00
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Витязь – Адмирал
|- : -
|6.09
|19:00
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Локомотив – Трактор
|- : -
|6.09
|19:00
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Нефтехимик – Северсталь
|- : -
|6.09
|19:00
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Ак Барс – Сочи
|- : -
|6.09
|19:30
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Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|6.09
|19:30
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Торпедо – СКА
|- : -
|6.09
|19:30
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Спартак – Амур
|- : -