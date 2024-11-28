«Локомотив» сыграет с «Трактором» в FONBET Чемпионате КХЛ в четверг, 28 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Трактор» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале КХЛ и официальном сайте КХЛ.

Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Для жителей Челябинска трансляция будет на телеканале ОТВ. Эфир начнется в 21.20 по местному времени.

Железнодорожники набрали 52 очка и возглавляют Западную конференцию. Клуб из Челябинска с 44-я очками располагается на первой строчке на Востоке.

Матч «Локомотив» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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