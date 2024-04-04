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Сегодня, 17:30

«Локомотив» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ в прямом эфире

Вторая игра серии «Локомотив» — «Трактор» пройдет 4 апреля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Локомотив» — «Трактор».
Фото ХК «Трактор»
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Ярославский «Локомотив» и челябинский «Трактор» проведут первый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина в четверг, 4 апреля. Встреча пройдет в Ярославле на «Арене-2000». Начало — 19:30 по московскому времени.

В прямом эфире за поединком можно будет следить на телеканале «КХЛ Prime» и на канале КХЛ. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Трактор». Ключевые события встречи будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ».

«Локомотив» дома обыграл «Трактор» в первом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 5:2. Ярославский клуб одержал победу в первом матче и вышел вперед в серии (1-0).

«Трактор» (6-е место на «Востоке») во втором раунде победил «Динамо» (1-е место на «Западе»), а «Локомотив» (3-е место на «Западе») одолел «Авангард» (2-е место на «Востоке»).

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Трактор
Кубок Гагарина
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