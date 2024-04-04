Голкипер «Трактора» Фукале не сыграет во втором матче серии против «Локомотива»

Стали известны составы «Локомотива» и «Трактора» на второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Игра пройдет в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени. «Локомотив» ведет в серии со счетом 1-0.

Голкипер гостей Зак Фукале, получивший травму в первом матче серии, не сыграет за «Трактор». Челябинцы впервые в текущем плей-офф сыграют без 28-летнего канадца.

«Локомотив»:

Вратари: Исаев, Мельничук.

1-е звено: Каюмов, Шалунов, Березкин, Рафиков, Сергеев.

2-е звено: Полунин, Андронов, Кирьянов, Гернат, Черепанов.

3-е звено: Никулин, Иванов, Алексеев, Елесин, Береглазов.

4-е звено: Аверин, Красковский, Тесанов, Бут, Симашев.

«Трактор»:

Вратари: Мыльников, Бутеец

1-е звено: Родуолд, Робинсон, Котляревский, Карпухин, Телегин.

2-е звено: Шабанов, Ткачев, Юртайкин, Яруллин, Антипин.

3-е звено: Бурдасов, Дер-Аргучинцев, Кравцов, Дронов, Блажиевский.

4-е звено: Сошников, Шаров, Жарков, Щучинов, Рыков.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Трактор».