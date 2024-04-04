Голкипер «Трактора» Фукале не сыграет во втором матче серии против «Локомотива»

Сегодня, 18:47
Стали известны составы «Локомотива» и «Трактора» на второй матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина.
Игра пройдет в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени. «Локомотив» ведет в серии со счетом 1-0.
Голкипер гостей Зак Фукале, получивший травму в первом матче серии, не сыграет за «Трактор». Челябинцы впервые в текущем плей-офф сыграют без 28-летнего канадца.
«Локомотив»:
Вратари: Исаев, Мельничук.
1-е звено: Каюмов, Шалунов, Березкин, Рафиков, Сергеев.
2-е звено: Полунин, Андронов, Кирьянов, Гернат, Черепанов.
3-е звено: Никулин, Иванов, Алексеев, Елесин, Береглазов.
4-е звено: Аверин, Красковский, Тесанов, Бут, Симашев.
«Трактор»:
Вратари: Мыльников, Бутеец
1-е звено: Родуолд, Робинсон, Котляревский, Карпухин, Телегин.
2-е звено: Шабанов, Ткачев, Юртайкин, Яруллин, Антипин.
3-е звено: Бурдасов, Дер-Аргучинцев, Кравцов, Дронов, Блажиевский.
4-е звено: Сошников, Шаров, Жарков, Щучинов, Рыков.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Трактор».