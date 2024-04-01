«Локомотив» сыграет с «Трактором» в первом матче 1/2 финала плей-офф КХЛ во вторник, 2 апреля. Игра пройдет в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Следить за игрой в прямом эфире можно на телеканале «КХЛ Prime» и сайте КХЛ. Также игры Кубка Гагарина доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Трансляции на региональных телеканалах «Первый Ярославский» и «ОТВ» не будет.

Полное расписание полуфинала плей-офф КХЛ читайте в нашем материале.

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