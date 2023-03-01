«Витязь» обыграл «Локомотив» в первом матче серии плей-офф КХЛ благодаря шайбе на первой минуте овертайма

Сегодня, 22:06
«Витязь» в гостях обыграл «Локомотив» в стартовом матче первого раунда Кубка Гагарина — 1:0 ОТ. Единственный гол на первой минуте овертайма забил Владимир Галузин.
«Витязь» повел в серии со счетом 1-0.
Следующий матч пройдет в Ярославле 3 марта. Начало — в 19.30 мск.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Первый матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Галузин — 1 (Яремчук), 60:28 — 0:1.
Вратари: Исаев — Дорожко.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 34 (14+11+9+0) — 32 (9+10+12+1).
Судьи: Кочетов, Сидоренко.
1 марта. Ярославль. Арена-2000. 5390 зрителей.
Счет в серии: 0-1.