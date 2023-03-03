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КХЛ

Сегодня, 21:53

«Локомотив» обыграл «Витязь» и сравнял счет в серии

Виктория Кравченко
«Локомотив» обыграл «Витязь» и сравнял счет в серии.
Фото ХК «Локомотив»
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«Локомотив» обыграл «Витязя» во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ — 6:2.

В составе победителей дубль оформил Александр Полунин, по шайбе забросили Георгий Иванов, Даниил Тесанов, Максим Шалунов и Артур Каюмов. У гостей отличились Степан Старков и Скотт Уилсон.

Счет в серии стал равным — 1-1. Третий матч противостояния состоится в Балашихе 5 марта.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Второй матч

«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 6:2 (2:1, 2:0, 2:1)

Голы: Полунин — 1, 9:01 — 1:0. Иванов — 1 (бол., Шалунов, Березкин), 13:58 — 2:0. Старков — 1 (Кара, Бородкин), 16:31 — 2:1. Тесанов — 1 (Аверин, Мисюль), 22:09 — 3:1. Шалунов — 1 (Березкин, Сергеев), 32:35 — 4:1. Уилсон — 1 (бол., Галузин, Волгин), 46:44 — 4:2. Полунин — 2, 46:51 — 5:2. Каюмов — 1 (Шалунов, Березкин), 47:45 — 6:2.

Вратари: Исаев — Дорожко (Шикин, 32:35).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 45 (18+11+16) — 21 (6+6+9).

Судьи: Васильев, Сидоренко.

3 марта. Ярославль. Арена-2000.

Счет в серии: 1-1.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
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