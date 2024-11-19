Сегодня, 17:00
«Локомотив» и «Витязь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире игру будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «КХЛ Prime», а также для жителей Ярославля — канал «Первый Ярославский».
С основными событиями игры «Локомотив» — «Витязь» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.
«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 50 очков в 29 играх. «Витязь» провел 28 игр и набрал 27 очков. В октябре подмосковный клуб победили ярославцев со счетом 2:1.
В предыдущих матчах сезона «Локомотив» победил «Торпедо» (1:0), а «Витязь» обыграл «Северсталь» (7:1).
Матч «Локомотив» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс