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Сегодня, 17:00

«Локомотив» — «Витязь»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Локомотив» встретится с «Витязем» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram
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«Локомотив» и «Витязь» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 19 ноября. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск», телеканал «КХЛ Prime», а также для жителей Ярославля — канал «Первый Ярославский».

С основными событиями игры «Локомотив» — «Витязь» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 50 очков в 29 играх. «Витязь» провел 28 игр и набрал 27 очков. В октябре подмосковный клуб победили ярославцев со счетом 2:1.

В предыдущих матчах сезона «Локомотив» победил «Торпедо» (1:0), а «Витязь» обыграл «Северсталь» (7:1).

Матч «Локомотив» — «Витязь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)

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