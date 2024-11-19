«Локомотив» обыграл «Витязь» в овертайме

Сегодня, 21:17
«Локомотив» дома обыграл «Витязь» в овертайме матча FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
У гостей во втором периоде буллит реализовал Иван Чехович. Хозяева отыгрались за минуту до конца основного времени благодаря голу Георгия Иванова. В овертайме шайбу забросил Степан Никулин.
«Локомотив» лидирует в таблице Западной конференции с 52 очками. «Витязь» — на 9-й строчке с 28 очками.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Чехович — 9 (буллит), 33:30 — 0:1. Иванов — 3 (Сергеев), 59:01 — 1:1. Никулин — 4 (бол., Рафиков, Бут), 60:37 — 2:1.
Вратари: Мельничук (58:01 — 59:01) — Дорожко.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 50 (11+19+19+1) — 18 (7+6+5+0).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
19 ноября. Ярославль. Арена-2000.