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Сегодня, 21:21

«Витязь» проиграл «Локомотиву», уступив в шестом матче подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» дома одержал победу над «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Дублем за ярославцев отличился Артер Каюмов. Также на его счету голевая передача. Еще по одной шайбе забросили Рушан Рафиков, Максим Березкин и Александр Полунин.

Шайбы гостей на счету Владислава Цицюры и Владислава Кары.

«Локомотив» (55 очков) после 40 матчей занимает третье место в Западной конференции. «Северсталь» (31) после 42 игр замыкает таблицу «Запада». Подмосковный клуб потерпел шестое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Витязь» (Московская область) — 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Голы: Цицюра — 5 (мен., Яремчук, Тимашов), 18:52 — 0:1. Рафиков — 5 (бол., Никулин, Лихачев), 19:17 — 1:1. Кара — 4 (Воробьев, Цицюра), 25:48 — 1:2. Березкин — 5 (Сергеев, Каюмов), 35:24 — 2:2. Каюмов — 9 (Березкин), 42:34 — 3:2. Полунин — 7 (бол., Никулин), 56:16 — 4:2. Каюмов — 10 (п.в.), 59:36 — 5:2.

Вратари: Исаев — Дорожко (57:08 — 59:36).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 53 (27+17+9) — 19 (5+6+8).

Судьи: Букин, Сергеев.

21 декабря. Ярославль. Арена-2000.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Локомотив (Ярославль)
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