Матч «Локомотив» — «Витязь» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 7 января. Игра на льду «Арены-2000» в Ярославле начнется в 17.00 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Для жителей Ярославля прямой эфир также организует местный телеканал «Первый ярославский».

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В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Локомотив» провел 43 матча и набрал 68 очков, в воскресенье железнодорожники победили ЦСКА (4:1). У «Витязя» — 41 игра и 37 очков, перед выездом в Ярославль «богатыри» уступили СКА (5:2) и продлили серию без побед до четырех матчей.