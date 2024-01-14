«Локомотив» сыграет с «Витязем» в регулярном чемпионата КХЛ 14 января

«Локомотив» сыграет с «Витязем» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 14 января, в воскресенье. Игра пройдет в универсальном культурно-спортивном комплексе «Арена 2000» в Ярославле. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Локомотив» — «Витязь» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире игру покажут телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый ярославский». Начало эфира — 16.55 по местному времени.

В Западной конференции ярославский клуб набрал 70 очков и занимает 2-е место, команда из Балашихи с 36 баллами располагается на 10-й строчке.

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