18 ноября, 01:05

«Локомотив» вновь выиграл FONBET Медовое побоище!

Медовое побоище.
Медовое побоище.
Медовое побоище.
1/3

Подопечные Боба Хартли одержали победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 4:3.

Первое FONBET Медовое побоище нового сезона состоялось 2 ноября в Уфе. Тогда подопечные Боба Хартли уверенно забрали бочонок меда в Ярославль. Спустя две недели команды встретились вновь, но уже на льду «Локомотива».

Накануне сладкого дерби в Ярославле все было готово к большому хоккею. На улицах города болельщики участвовали в Медовой игре — нужно было отыскать определенные точки и забрать приз. В качестве награды, конечно, мед, а также специальная атрибутика и билеты на игру.

Медовое побоище.

Телебашня в Ярославле также была украшена в цветах Медового побоища. А в день матча в фойе «Арены-2000» болельщиков ждали активности и конкурсы. Например, фотозона из огромной бочки меда или специальная бросковая зона.

На льду тоже было горячо. Гости из Уфы начали матч эталонно: быстро повели 2:0 и контролировали ход встречи. Но шайбы Иванова, Кирьянова и Радулова перевернули побоище. Когда казалось, что судьба бочонка решится в основное время — Джек Родуолд отправил всех в FONBET OVERTIME. А уже в дополнительное время Максим Шалунов принес Ярославлю сладкую победу за секунду до сирены!

Медовое побоище.

В сезоне-2024/25 «СЮ» и «Локо» впервые вместе с FONBET провели Медовое побоище. У стороннего болельщика такая вывеска порой вызывает вопросы, но местным фанатам команд эта идея понравилась. Закрепило это противостояние полуфинальная серия прошлого сезона. Когда битва за выход в финал Кубка Гагарина стала называться уже среди болельщиков — Медовым побоищем.

В серии за бочонок меда равенство — 2:2. Ждем продолжение FONBET Медового побоища в следующем сезоне!

Дай волю эмоциям вместе с FONBET — получи до 15 000 рублей на первую ставку без депозита

18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).

