«Локомотив» впервые выиграл Медовое побоище!

Уже второй сезон подряд матчи «Салавата Юлаева» и «Локомотива» проходят под эгидой FONBET Медовое побоище. Сложно было представить, что два клуба из разных конференций может объединить локальное противостояние. Но битва за бочонок меда пришлась болельщикам по вкусу! Ярославский мишка в этот раз пытался отобрать заветное башкирское лакомство.

В прошлом сезоне «Салават» дважды победил «Локо» в регулярке и забрал приз. А затем команды зарубились в полуфинале плей-офф. Впоследствии ярославцы выиграли Кубок Гагарина. Но бочонок с медом так и остался единственным трофеем, который не покорился «Локомотиву».

История продолжилась уже в сезоне-2025/26. Накануне сладкого дерби для клиентов FONBET был организован турнир по настольному теннису, где специальным гостем стал нападающий «Салавата» — Артем Набиев. Улицы Уфы украсили медовыми отсылками: в одном из городских торговых центров опубликовали переписку Мишки и Батыра. Похоже, в свое время с этого и началось FONBET Медовое побоище.

В фойе арены болельщики могли сделать фото в тематической зоне с бочонком, точно бросить мяч и выиграть мед! А также эксклюзивную атрибутику.

На льду ярославцы быстро открыли счет. Уже спустя полторы минуты Максим Шалунов отличился броском с отрицательного угла. Уфимцы много удалялись, но все-таки ушли на перерыв с минимальным отставанием. На старте второго периода юлаевцы нашли свой шанс впереди усилиями Ярослава Цулыгина — 1:1. Но дальше забивали только игроки «Локомотива». Шайбы на счету Егора Сурина, Мартина Герната и Александра Радулова — 4:1. Бочонок с медом в лапах медведя!

Ответный матч команды проведут уже в Ярославле — 17 ноября. FONBET Медовое побоище продолжается!

