«Локомотив» в овертайме обыграл «Амур»

Сегодня, 21:15
Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл дома «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе хозяев забивали Артур Каюмов и Максим Шалунов, который отличился в овертайме. У гостей отличился Ян Дрозг.
«Локо» с 82 очками вышел на второе место на «Западе». «Амур» с 64 очками — на 8-й строчке «Востока».
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)
Голы: Каюмов — 12 (Елесин, Кожевников), 10:48 — 1:0. Дрозг — 7 (бол., Гребенкин, Дубакин), 45:48 — 1:1. Шалунов — 25 (Каюмов, Бочаров), 64:53 — 2:1.
Вратари: Бочаров — Калниньш.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 26 (14+6+5+1) — 31 (7+10+9+5).
Судьи: Ромасько, Сергеев.
7 февраля. Ярославль. Арена-2000.