«Локомотив» в овертайме обыграл «Амур»

Ярославский «Локомотив» в овертайме обыграл дома «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе хозяев забивали Артур Каюмов и Максим Шалунов, который отличился в овертайме. У гостей отличился Ян Дрозг.

«Локо» с 82 очками вышел на второе место на «Западе». «Амур» с 64 очками — на 8-й строчке «Востока».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Каюмов — 12 (Елесин, Кожевников), 10:48 — 1:0. Дрозг — 7 (бол., Гребенкин, Дубакин), 45:48 — 1:1. Шалунов — 25 (Каюмов, Бочаров), 64:53 — 2:1.

Вратари: Бочаров — Калниньш.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 26 (14+6+5+1) — 31 (7+10+9+5).

Судьи: Ромасько, Сергеев.

7 февраля. Ярославль. Арена-2000.