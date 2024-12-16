«Локомотив» заключил контракт со словацким форвардом Паником

Словацкий нападающий Рихард Паник стал игроком «Локомотива», сообщает пресс-служба ярославского клуба.

Контракт с 33-летним хоккеистом рассчитан до конца сезона-2024/25.

Ранее Паник выступал за «Слован». В нынешнем сезоне чемпионата Словакии он набрал 13 (6+7) очков в 18 матчах.

В НХЛ форвард играл за «Айлендерс», «Детройт», «Вашингтон», «Аризону», «Чикаго», «Торонто» и «Тампу». Всего на его счету 88 заброшенных шайб и 107 результативных передач в 521 игре в североамериканской лиге.