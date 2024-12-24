«Локомотив» заключил полноценный контракт до конца сезона с Богданом Киселевичем

«Локомотив» заключил полноценный контракт до конца сезона с защитником Богданом Киселевичем, сообщает пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне Киселевич провел 25 матчей за «Нефтехимик», в которых отдал три результативные передачи. Также он провел одну игру за «Локомотив» по пробному контракту, на котором находился с 10 декабря.

Всего в КХЛ 34-летний защитник сыграл 789 матчей, в которых забросил 34 шайбы и отдал 167 результативных передач, набрав 201 очко.

Киселевич является обладателем Кубка Гагарина 2022 года в составе ЦСКА. Ранее он играл за «Авангард», «Северсталь» и «Флориду». В составе сборной защитник стал олимпийским чемпионом Игр в Пхенчхане в 2018 году.

«Локомотив» с 62 очками после 39 матчей занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.