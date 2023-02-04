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КХЛ

Сегодня, 02:11

Локтионов объяснил, почему «Спартак» проиграл «Нефтехимику»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Все сегодня не получилось. Слишком поздно мы включились. Опять получили ненужные удаления, а в конце не хватило одного голика. Время утекло. Мы много удалений получаем в начале игры. Много сил тратим на то, чтобы выстоять. За счет чего «Спартак» планирует выправлять турнирную ситуацию? Забивать нужно в начале игры, а не в конце, чтобы не отыгрываться все время. И так, шаг за шагом, мы сможем переломить эту неприятную ситуацию. Давления на команду нет. Конечно, атмосфера в раздевалке неприятная, но нужно биться до конца», — цитирует «РБ Спорт» Локтионова.

«Спартак» идет на 9-м месте в Западной конференции, набрав 58 очков. «Нефтехимик» располагается на 8-й строчке в Восточной конференции с 61 очком.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-loktionov-spartak-smozhet-perelomit-nepriyatnuyu-situatsiyu/
Андрей Локтионов
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
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