Лозебников, Грэм, Летунов и Силаев стали лучшими игроками второй недели КХЛ

КХЛ назвала лучших хоккеистов второй недели сезона 2023/24.

Среди голкиперов лучшим стал игрок «Амура» Дмитрий Лозебников. В двух матчах недели он одержал одну победу, а также одну победу в серии бросков. Он отразил 97,01 процента бросков.

Лучшим защитником стал игрок «Сочи» Джесси Грэм, в его активе 4 (2+2) очка в трех матчах недели. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+1».

Среди нападающих лучшим стал игрок «Торпедо» Максим Летунов, на его счету 6 (5+1) очков в трех матчах недели. В матче с «Куньлунем» он сделал хет-трик за один период и отличился в каждом матче недели.

Лучшим новичком признан игрок «Торпедо» Антон Силаев. В активе хоккеиста 3 (1+2) очка в трех матчах недели. В матче с «Ак Барсом» хоккеист забросил первую шайбу, став самым молодым автором гола в истории клуба в КХЛ и третьим защитником, кто отличился в возрасте 17 лет.

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