Лучевников обсудил турнирный путь «Ак Барса» в Кубке Гагарина

Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников обсудил турнирный путь клуба в Кубке Гагарина и ответил на вопросы о предстоящем финале против ЦСКА.

«Сложный ли был путь в финал? Конечно, был сложным. В каждой серии что-то преодолевали. С «Нефтехимиком» каждый матч был боевитый, команда очень быстрая, много играли в тело. С «Адмиралом» — тяжелые перелеты, хорошо, что там забрали игру. С «Авангардом» — много проигрывали по ходу матча, так что приходилось вытаскивать игры. Что противопоставить ЦСКА? Игру в свой хоккей, выполнить установку, отдавать все силы. Поменьше удаляться», — приводит слова Лучевникова Metaratings.ru.

Первый матч серии «Ак Барс» — ЦСКА состоится в Казани 17 апреля, начало — в 19.30 (мск).