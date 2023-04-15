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Сегодня, 18:06

Лучевников обсудил турнирный путь «Ак Барса» в Кубке Гагарина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Ак Барса» Константин Лучевников обсудил турнирный путь клуба в Кубке Гагарина и ответил на вопросы о предстоящем финале против ЦСКА.

«Сложный ли был путь в финал? Конечно, был сложным. В каждой серии что-то преодолевали. С «Нефтехимиком» каждый матч был боевитый, команда очень быстрая, много играли в тело. С «Адмиралом» — тяжелые перелеты, хорошо, что там забрали игру. С «Авангардом» — много проигрывали по ходу матча, так что приходилось вытаскивать игры. Что противопоставить ЦСКА? Игру в свой хоккей, выполнить установку, отдавать все силы. Поменьше удаляться», — приводит слова Лучевникова Metaratings.ru.

Первый матч серии «Ак Барс» — ЦСКА состоится в Казани 17 апреля, начало — в 19.30 (мск).

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-ak-barsa-luchevnikov-chto-protivopostavit-cska-v-finale-igru-v-svoi-khokkei-pomenshe-udalyatsya-243496/
Хоккей
ХК Ак Барс
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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